Au Luxembourg: Le mois de mars a été particulièrement arrosé

Vous l'avez constaté en regardant tomber la pluie par la fenêtre, les statistiques de MeteoLux le confirment. Le mois de mars a été particulièrement bien arrosé, avec un total de 105,8 litres de précipitations par mètre carré (l/m²). C'est près de deux fois plus que la moyenne des trente mois de mars de 1991 à 2020 (57 l/m²) et ça ne fera sans doute pas de mal à une nature et des nappes phréatiques éprouvées par des mois de sécheresse.

Peu de soleil

Avec ou sans petit coin de ciel bleu éphémère, les températures ont été, le mois dernier, à peu près dans la moyenne, ce qui devient rare depuis que le dérèglement climatique s'est emballé et que les records de chaleur tombent les uns après les autres. Il a fait, le mois dernier, 6°C en moyenne, contre 5,7°C de moyenne sur 30 ans. Le record du mois de mars le plus chaud date de 2012, avec 8,5°C en moyenne. Le plus froid date de 1962, avec 0,6°C en moyenne. Le mois dernier, le mercure a connu un pic à 15°C le 30 mars (le record est de 23,5°C en mars 2021), et est tombé à -3,3°C le 1er mars, loin des -14,4°C de 1971.