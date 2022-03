Culture – Le MoMa expose ses chefs d'oeuvre à Paris

Culture : Le MoMa expose ses chefs d'œuvre à Paris

Prêtés par le célèbre musée new-yorkais, Dali, Matisse ou encore Pollock investiront la Fondation Vuitton durant 5 mois.

Du «Baigneur» de Cézanne à Jackson Pollock ou au premier Mickey, le Museum of Modern Art (MoMA) de New York va exposer ses chefs d'œuvre à Paris. Plus de 200 œuvres seront ainsi présentées du 11 octobre au 5 mars à la Fondation Vuitton.