Grand-Duc héritier Guillaume: «Le monarque doit s'adapter aux défis de son temps»

Le moment le plus attendu pour nous, enfants, autour de dix ans, était la parade militaire, car nous avions le droit de monter dans l’ancien bâtiment de l’ARBED, le 19 Liberté, tout en haut, dans le grenier et regarder mon grand-père, mon père passer les troupes en revue depuis une toute petite fenêtre. C’était un moment plein d’émotion.

Extrêmement, pour mon épouse et moi-même. Nous sommes de fervents adeptes du bio et des circuits courts. Chaque produit a son empreinte CO 2 et nous essayons d’être responsables. En plus, on a la chance d’avoir notre propre potager. En dehors de l’alimentation, il est aussi important de mettre en avant nos artisans luxembourgeois.