E-sport: Le monde de l'e-sport veut faire de la place aux femmes

Des tournois réservés aux femmes commencent à émerger, mais pourquoi séparer les tournois féminins et masculins? Parce que seulement 6 % des joueurs d’e-sport sont des joueuses, avance l’association Women in games, et que participer à des compétitions mixtes d’e-sport les expose au sexisme et au harcèlement.

Offrir aux joueuses un espace «sain et sécurisé»

«Je peux lancer une partie et si on se rend compte que je suis une fille, je vais me faire insulter une fois sur deux. Ça peut être très décourageant pour une jeune qui commence», témoigne Viki. C’est pourquoi de plus en plus d’acteurs du secteur prennent désormais le parti de créer des compétitions réservées aux femmes. Objectif: offrir aux joueuses un espace «sain et sécurisé» et faire émerger ainsi de nouveaux talents pour encourager à terme la mixité.