Bande dessinée: Le monde des ados plein de vie et d’audace

Que se passe-t-il dans la tête des adolescents? C’est ce que décortiquent quatre auteurs dans la nouvelle série «Textos et Cie», dont le premier tome vient de sortir. Le scénario de Lisette Morival, qui adapte un roman de Geneviève Guilbault, narre la vie de quatre jeunes (deux garçons, deux filles), au moment où Morgane rejoint un nouvel établissement scolaire et s’insère naturellement dans ce groupe. Cette arrivée bouleverse le quotidien d’Annabelle, d’Eddy et de Thomas.

Il faut dire que Morgane ne passe pas inaperçue. Elle parle tout le temps, fourmille d’idées et de projets, quitte à lasser ses congénères. Surtout, elle s’habille de tenues multicolores plus improbables les unes que les autres. «Tu as changé de pyjama ou tu t’habilles comme ça pour de vrai?!», interroge un Eddy interloqué. S’ensuivent de nombreuses histoires d’amour bien de leur âge, d’amitiés qui se font et se défont au gré de péripéties sans importance dans l’absolu, mais déterminantes aux yeux de ces jeunes gens.

L’album entend aborder certains thèmes de société, surtout sur la fin, ce qui n’est pas son aspect le plus réussi. Mais ce premier tome a bien d’autres atouts, à commencer par ses personnages extrêmement attachants. De plus, sur la forme, il brille par son originalité, avec des pages entières de textos à la manière de ceux des jeunes, ou de pages du journal du collège. De manière générale, le graphisme est très original et contribue à rendre la lecture très agréable.

• «Textos et Cie. Tome 1, #ainsivalavie». Lisette Morival, Giulia Priori, Piranha Bouille, d’après un roman de Geneviève Guilbault. Kennes, 13,95 euros.