Population mondiale : Le monde devrait compter 8 milliards d'habitants le 15 novembre prochain

La population mondiale devrait atteindre 8 milliards d'humains le 15 novembre, selon une projection du département des affaires économiques et sociales de l'ONU publiée lundi, qui prévoit aussi que l'Inde dépassera en 2023 la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. «Alors que nous anticipons la naissance du huit milliardième habitant de la Terre», c'est «un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète et un moment pour réfléchir sur les points où nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres», note dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sans citer de cas concrets.