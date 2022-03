Le monde merveilleux de Disney pour se dire «oui»

Aux États-Unis, les unions clé-en-main font de plus en plus recette. Et au pays des professionnels du mariage, Disneyworld tient la corde.

Sur les quelque 2,2 millions d'unions qui se nouent chaque année aux Etats-Unis, 16% des couples ne se marient plus dans leur région mais choisissent une destination de mariage en confiant l'organisation de l'événement à un professionnel. C'est quatre fois plus qu'il y a dix ans, résume le magazine de mariages Brides Magazine.

«Disney est une destination très populaire pour se marier» explique Millie Martini-Bratten, rédactrice en chef de Brides Magazine.

Les parcs d'attraction Disney attirent chaque année 2 000 couples qui veulent se dire «oui» pour la vie, à l'instar de Lauren Cappel, une jeune new-yorkaise qui, à Disney World en Floride, réalise son rêve de petite fille. «Tout le monde est heureux. On est relax, en vacances. On passe un moment merveilleux», affirme la jeune femme, le sourire ébahi dans sa robe de bal de Cendrillon, made in Disney. Son mari, Dermot Murphy, un Irlandais, ignorait tout de ce type de mariage et s'est plié au rêve de sa future femme: «Lauren est folle de l'univers de Disney. C'est elle qui a pris la décision. Ils organisent tout. Tout s'est passé sans effort».

Un carrosse tiré par six poneys blancs

Depuis 1991, quelque 30 000 couples, soit une moyenne de cinq par jour, se sont mariés chez Disney. Parmi eux, de nombreux étrangers, notamment Britanniques et Asiatiques, attirés ces dernières années par un dollar faible et des Mickey pour invités, indique Korri McFann, organisatrice de mariages depuis 12 ans pour cette entreprise. Une cérémonie dans un hôtel des fameux parcs d'attraction ou dans le parc lui-même après la fermeture coûte entre 4 000 dollars et 400 000 dollars.

Pour ce prix d'entrée, pas de grande salle de bal ni de chambre conjugale, mais un gâteau de mariage, un toast au champagne, un violoniste, une limousine et 20 invités, pas plus.

«Un mariage moyen à Disney comprend en fait une centaine d'invités. Pour cela, il faut compter, avec la nourriture et les divertissements, un budget de 30 000 dollars", précise Korri McFann. La cérémonie est très rapide et le couple a 48 heures pour faire valider auprès des autorités le certificat remis par Disney.

L'entreprise a même conçu une ligne de robes de mariées, évidemment inspirées des plus célèbres contes de fée, Cendrillon, la Belle au Bois dormant ou Blanche Neige.

Et le nouveau couple peut quitter la chapelle en carosse de Cendrillon tiré par six poneys blancs, un extra qui coûte 2 700 dollars.

MC/lessentiel.lu avec AFP

