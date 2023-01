Célibataires: Le «mosting» est encore pire que le «ghosting»

On est d’abord mis sur un piédestal avant que l’interlocuteur ne donne plus aucun signe de vie. Le «mosting» est particulièrement difficile à comprendre pour les victimes.

Encore pire que le ghosting

Dans un premier temps, la victime de mosting fait l’objet de tellement d’attention que c’en est presque trop beau pour être vrai, ce qui est bel et bien le cas. Sans prévenir, elle se retrouve «ghostée» (autrement dit, totalement ignorée) et tombe brutalement du piédestal sur lequel elle avait été mise. En définitive, la déception est proportionnelle à l’attention qui lui était initialement portée. Le mosting est donc une variante encore moins scrupuleuse du ghosting.

Mais pour éviter d’en arriver là et de devenir une victime de mosting, il faut savoir repérer les signaux d’alertes, notamment si vous êtes bombardé(e) de messages et de déclarations d’amour prématurées – un phénomène appelé «love bombing». Lorsque tout se déroule comme dans le meilleur des mondes, que vous êtes toujours d’accord, que vous avez exactement les mêmes centres d’intérêt et que votre partenaire lit le moindre de vos désirs dans vos pensées, il est possible qu’on soit en présence d’une situation de mosting.