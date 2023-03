Pétition au Luxembourg : «Le moteur à combustion n'est pas nocif pour le climat»

Plus de 4 800 en l'espace de cinq jours, et même 6 300 ce samedi soir: la pétition contre la fin des moteurs à combustion a mobilisé rapidement bon nombre de personnes visiblement hostiles à l'abandon du moteur thermique.

«J'appelle le gouvernement et le parlement luxembourgeois à ne pas ratifier la directive sur l'interdiction prévue des moteurs à combustion à partir de 2035», indique le pétitionnaire qui propose même d'organiser un référendum. Il indique «ne pas diaboliser l'électromobilité» mais critique «la manière forcée dont la Commission européenne veut imposer les voitures électriques à la population de l'UE». Il dénonce notamment le manque d'aboutissement de telles voitures et surtout leur prix, «elles sont toujours nettement plus chères».