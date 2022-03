Le Motor Show revient gonflé à bloc à Luxexpo

LUXEMBOURG - Les 20, 21 et 22 novembre, ça va rutiler, vrombir, et brûler de la gomme à Luxexpo.

Face à la crise, les organisateurs de l'International Motor Show ont ramé, sorti l'huile de coude et se sont démenés. En conséquence de quoi, ils annoncent une édition 2009 encore plus rutilante que les autres années.

Le week-end du 20 au 22novembre, Luxexpo devrait être plein de voitures dehors, les organisateurs espèrent entre 25 000 et 30 000 personnes. Mais elle sera aussi pleine de bolides dedans. Les stars des dernières compétitions côtoieront les bijoux anciens comme le fin du fin de la caisse tunée.

Et puis, surtout, il va y avoir du spectacle. Les pros iront de nouveau faire les marioles sur le parking. Cette année, ce seront cinq virtuoses de la glisse sur deux roues, dont deux champions du monde, qui se mesureront pour le Supermoto. Des fous furieux, il y en aura aussi qui se la joueront «Fast and furious» en envoyant toute la puissance pour faire glisser leur propulsion lors de démonstrations de drift. Tandis qu'à l'intérieur, on fera décoller de la bécane sur rampe pour enchaîner les figures lors du spectacle de trial freestyle.