Attentat raté de Times Square : Le «Moudjahidine» plaide «cent fois coupable»

«Je réponds à la terreur que les États-Unis infligent au peuple musulman»: Faisal Shahzad, accusé d'être l'auteur de l'attentat raté du 1er mai dernier en plein cœur de New York, a plaidé coupable sans aucun remords lundi.

Faisal Shahzad a reconnu les faits devant la Cour de Justice lundi. AFP

«Je souhaite me déclarer cent fois coupable», a déclaré d'entrée de jeu, devant le tribunal fédéral du sud de Manhattan, cet Américain d'origine pakistanaise, parti en juin 2009 au Pakistan pour mettre son plan à exécution. Le jeune homme était alors marié à une Américaine d'origine pakistanaise avec qui il a «deux enfants merveilleux». La famille «se trouve actuellement au Pakistan», selon ses déclarations.

Tout au long de l'audience qui s'est tenue lundi après-midi devant la juge Miriam Goldman Cedarbaum, rien n'a permis de percer le mystère de cet homme de 30 ans, et ce qui l'a fait basculer dans l'extrémisme. Titulaire d'une maîtrise, fils de notables pakistanais, parlant parfaitement l'anglais, Faisal Shahzad a passé dix ans aux États-Unis, où il a notamment travaillé 6 ans comme responsable comptable puis financier dans le groupe de cosmétiques américain Elizabeth Arden. Peu de rapport entre son passé de jeune immigré brillant et prometteur et l'homme qui a comparu en tenue carcérale mais coiffé d'une calotte de coton blanc, proférant avec calme et détermination des accusations implacables contre les États-Unis.

8 000 dollars pour commettre l’attentat

«Tant que les États-Unis ne cesseront pas leur guerre en Irak et en Afghanistan, tant qu'ils bombarderont les civils et ne retireront pas leurs troupes, nous continuerons à attaquer les États-Unis et je veux plaider coupable pour cela», a-t-il déclaré. Après lui avoir demandé s'il savait ce qu'il faisait, s'il savait qu'il encourait la détention à perpétuité en plaidant coupable --la procédure équivaut à renoncer à un procès devant jury qui pourrait lui permettre de prouver son innocence--, la juge s'est rendue à l'évidence: «J'ai compris que vous avez fait votre choix», a-t-elle dit.

Faisal Shahzad a alors raconté dans le détail toute l'opération: après avoir passé 40 jours au Waziristan, au Pakistan, dont cinq pour apprendre à fabriquer des bombes, il est rentré aux États-Unis en février 2010, avec environ 8 000 dollars en espèces. La moitié de la somme lui avait été donnée par les talibans pakistanais avec une mission: commettre un attentat sur le sol américain. «Ici aux États-Unis, j'ai tout fait tout seul, les manuels pour la fabrication d'explosifs sont écrits en ourdou, et moi je suis de l'ethnie pachtoune, il a fallu tout traduire», a-t-il dit, sans préciser si ces problèmes de langue étaient à l'origine de l'échec de l'attentat.

«Les mèches que j'avais allumées et qui devaient tout faire sauter n'ont pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi», a-t-il constaté. «J'ai laissé la voiture à Times Square, je suis parti à pied vers la gare de Grand Central. J'attendais un bruit d'explosion mais rien ne s'est produit et alors je suis rentré chez moi», a-t-il déclaré. «Une fois chez moi j'ai regardé les informations, j'ai compris que les frontières allaient être fermées pour moi et j'ai décidé d'aller à l'aéroport JFK pour essayer de partir. J'ai été pris dans l'avion», a-t-il conclu.

lessentiel.lu avec AFP