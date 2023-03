Paris: Le Moulin Rouge sommé d'arrêter son spectacle avec les serpents

La mairie de Paris demande au Moulin Rouge, célèbre salle de cabaret parisienne, de ne plus utiliser de serpents dans un de ses spectacles, où plusieurs spécimen d'espèces protégées sont plongés dans un bassin. Interpellés par des associations de protection des animaux, les adjoints de la maire Anne Hidalgo en charge de la condition animale, Christophe Najdovski, et du tourisme, Frédéric Hocquard, demandent au cabaret «de ne plus utiliser d'animaux sauvages» dans ses spectacles, dans une lettre datée de vendredi dont l'AFP a obtenu copie.