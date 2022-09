Insecte venu d'Asie: Le moustique tigre est arrivé au Luxembourg

Déjà vu dans d'autres pays européens, le moustique tigre « Aedes albopictus» a été détecté pour la toute première fois au Luxembourg, a annoncé samedi matin le ministère de la Santé. L'insecte originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est a été trouvé en deux endroits de la commune de Roeser. «D'après les informations actuelles, il s'agit d'un phénomène limité», précise le ministère. «Le moustique tigre se déplace peu et ne parcourt généralement pas plus d'une centaine de mètres autour de son lieu de naissance».

Les autorités luxembourgeoises, assistées sur ce dossier par un expert international, vont évaluer la situation et la mise en place d'un plan de prévention et d'un système de surveillance et d'éradication. «L'utilisation d'insecticides est actuellement à l'étude. Cependant, l'éradication se ferait surtout par l'élimination des habitats potentiels», ajoute le ministère dans le communiqué.