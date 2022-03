Le Moyen-Orient attend Obama

Le Moyen-Orient saluait mercredi

la prise de fonctions

de Barack Obama, espérant des avancées sur les sujets chauds.

«La région attend avec impatience de voir la manière dont vous allez, dès le premier jour de votre entrée en fonctions, faire face à la cause palestinienne car il s’agit d’une priorité urgente et de la clé de toutes les autres crises difficiles du Moyen-Orient», a affirmé le président égyptien Hosni Moubarak à l’adresse de son homologue américain.

En Jordanie, le roi Abdallah II a souligné, lors d’un entretien téléphonique avec le président Obama, «l’importance d’une implication américaine rapide dans des négociations sérieuses et efficaces en vue de parvenir le plus tôt possible à la solution à deux États», palestinien et israélien, vivant côte à côte en paix.