Un des joyaux du Luxembourg: Le Mullerthal parmi les Géoparcs de l’UNESCO: «une reconnaissance internationale»

Une récompense tombée mi-avril 2022 qui couronne «des années de travail préparatoire» et une collaboration intense entre les acteurs de terrain et les onze communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Condsdorf, Echternach, Fischbach, Heffingen, Larochette, Rosport-Mompach, Nommen et Waldbillig.

«Une des régions de grès les plus impressionnantes»

«Les mots me manquent tellement on est contents, souligne fièrement Claude Petit, directeur du Natur & Geopark Mëllerdall. «C’est vraiment impossible de vous dire le temps énorme que l’on a passé sur cette candidature et c’était un très grand travail d’équipe de tous les acteurs de la région et du pays. On continuera à promouvoir un tourisme de qualité et durable pour préserver le Mullerthal. Nous sommes ici dans une des régions de grès les plus impressionnantes et les plus spectaculaires.