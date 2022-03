Le Mur de Berlin s’offre un lifting

L'East Side Gallery, célèbre morceau du Mur de Berlin orné de fresques d'artistes, a commencé à être rénové mercredi en prévision de son 20e anniversaire l'année prochaine.

Le béton du Mur s'est abîmé avec le temps et la construction est fissurée, a expliqué Helmut Schermeyer, le chef du projet. L'East Side Gallery, qui se présente comme la plus grande galerie de plein air au monde, a été décorée en 1990 par 118 artistes issus d'une vingtaine de pays. Elle s'étire sur 1,3 km et borde une longue avenue abandonnée à la pollution automobile. L'ensemble doit, soit 821 segments de l'ancien mur qui encerclait Berlin jusqu'en 1989, doit être rénové sur une année. Le béton sera d'abord consolidé, puis les peintures repeintes.

Le projet, d'un coût de 2,17 millions d'euros, est financé par des fonds publics et par la loterie de Berlin. «Il n'a pas été facile de réunir les fonds, mais on peut maintenant commencer», s'est réjoui Kani Alavi, qui dirige l'association des artistes de l'East Side Gallery.

118 artistes

Dans l'immédiat, un morceau de 40 mètres va être rénové pendant trois à quatre semaines, à la suite de quoi le peintre russe Viatcheslav Chliachov commencera le premier à repeindre ce qu'il avait peint en 1990. Il voudrait commencer le 9 novembre, à la date anniversaire de la chute du Mur, a indiqué M. Schermeyer - «s'il a obtenu son visa pour venir en Allemagne».

Sur les 118 artistes qui avaient peint début 1990, une soixantaine ont déjà été contactés et viendront repeindre leur œuvre, a indiqué M. Schermeyer. L'East Side Gallery, qui borde la rivière Spree, est un monument classé depuis 1992, l'une des attractions touristiques les plus visitées de la capitale allemande.

Mais, c'est aussi un lieu de tristes souvenirs, a rappelé mercredi le secrétaire d'État à la Culture André Schmitz. Outre les dizaines de personnes tuées au Mur en tentant de fuir à l'ouest, «cinq enfants sont morts à cet endroit en tombant dans l'eau alors qu'ils jouaient du côté Ouest. Ils n'ont pu être secourus à temps en raison de la situation de l'époque à la frontière. Ils avaient entre 5 et 8 ans», a-t-il relevé. Sur les 155 km de béton qui séparaient la RDA de la RFA, seuls 3 km à peine sont encore debout.

