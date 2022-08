Au Luxembourg : Le mystère reste entier pour le projet de Google à Bissen

BISSEN – Google BeLux indique ce jeudi que le rezonage du site est terminé et qu'il est prêt pour un développement ultérieur, sans en dire plus.

Y'aura-t-il effectivement un plus petit projet pour le data-center de Google à Bissen? Google BeLux indique en tous cas ce jeudi que le «rezonage du site est terminé», rapporte RTL. «Il est prêt pour un développement ultérieur, mais pour l'instant nous n'avons rien de nouveau à annoncer dans le processus de développement», précise à L'essentiel le porte-parole de la multinationale pour la Belgique et le Luxembourg . Sollicités pour tenter d'en savoir plus, le ministère de l'Économie et la commune de Bissen n'étaient pas joignables dans l'immédiat.