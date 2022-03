Procès en France : Le mystérieux meurtre d'une postière devant la justice

Un espoir déchu du cinéma français, un jeune ambulancier de 17 ans au moment des faits. Qui a tué une postière sans histoire dans l'Ain en 2008?

Ce crime aussi brutal que mystérieux captive grand public et médias, en particulier lorsque les soupçons des enquêteurs se portent sur Gérald Thomassin, un ancien espoir du cinéma français vivant dans la marginalité. Il résidait alors non loin de la petite poste de ce village du Haut-Bugey. Après constatation d'une série de comportements et propos troublants, voire incriminants, l'acteur est mis en examen et écroué en 2013.