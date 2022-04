Tourisme au Luxembourg : Le Natur-& Geopark Mëllerdall classé par l'Unesco

MULLERTHAL - Candidat pour rejoindre les géoparcs mondiaux, le dossier du Luxembourg a été approuvée par le comité exécutif de l'Unesco.

Le Conseil exécutif de l’UNESCO a approuvé la désignation de huit nouveaux géopoarcs mondiaux, portant ainsi le nombre de sites du Réseau mondial des géoparcs à 177, répartis dans 46 pays. Cette année, deux nouveaux pays, le Luxembourg et la Suède, rejoignent ce réseau à la suite de la désignation de leurs premiers géoparcs. Le label géoparc mondial de l’UNESCO reconnaît le patrimoine géologique dont la portée est internationale.

Les États membres ont ratifié sa création à l’unanimité en 2015. Les sites de ce réseau sont dotés d’une diversité géologique hors du commun, qui sous-tend la biodiversité et de la richesse culturelle de nombreuses régions. Les géoparcs sont au service des communautés locales, en alliant la conservation de leur patrimoine géologique unique à la sensibilisation du public et au développement durable.

«L'un des paysages de grès les plus spectaculaires d’Europe occidentale»

Après avoir vu sa candidature rejettée en 2017, le Luxembourg intègre donc le Réseau mondial des géoparcs avec le Natur-& Geopark Mëllerdall. Situé dans la zone rurale du Mullerthal, on y trouvé le Grès de Luxembourg, qui peut atteindre jusqu'à 100m d'épaisseur et remonte au Jurassique inférieur. «Il s’agit d’un des paysages de grès les plus spectaculaires d’Europe occidentale», indique l'Unesco sur son site Internet. Paysage qui semble donc avoir aussi séduit le comité exécutif.