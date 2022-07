A Luxembourg: Le Natur Musée offre un tour du Japon en 72 saisons

À Luxembourg : Le Natur Musée offre un tour du Japon en 72 saisons

Du thé et des ramens

«La sensibilité aux saisons est présente dans tous les arts traditionnels japonais», pointe le curateur. Et, pour pousser plus loin la contemplation, un film de Felicity Tillack décline la beauté de Kyoto au fil des saisons. Le tout est accompagné d'ateliers et d'activités destinées au public luxembourgeois. Un atelier-démonstration de bonsaï est prévu le samedi 30 juillet, l'ikebana vient le samedi suivant. Une maison de thé éphémère s'installera aussi, avec ses thés japonais, dans le jardin du musée les 6 et 7 août… Et la cafétéria du MNHN propose des Ramens les week-ends, qui rencontrent un certains succès. «Tous sont partis, et les ateliers avec inscriptions ont tous affiché complet. Et le musée compte plus de visiteurs que d'habitude en été», se réjouit Robert Weis.