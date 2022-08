Mobile : Le navigateur interne de TikTok espionnerait les utilisateurs

Selon un expert, l’app chinoise traque les données via son propre outil interne de navigation, mais le réseau social dément.

Le chercheur en cybersécurité Felix Krause met en garde contre les navigateurs web intégrés au sein de certaines apps sous iOS et Android. «Cela entraîne des risques pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs», avertit-il. L’expert a ainsi révélé que TikTok injectait du code JavaScript dans son navigateur web maison, qui se lance directement dans l’app lorsque l’utilisateur clique sur un lien.

Snapchat parmi les bons élèves

Le réseau social, qui appartient au groupe chinois ByteDance et vient de lancer un filtre qui permet de générer des images via une IA, se défend de toute action malveillante. Selon un porte-parole de l’entreprise de nouvelles technologies, du code Java­Script est bien injecté dans le navigateur interne de TikTok, mais il ne sert pas à collecter les entrées de frappe ou de texte. Il «est uniquement utilisé pour le débogage, le dépannage et la surveillance des performances», fait-il savoir.