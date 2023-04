Immigration: Le navire Ocean Viking sauve 92 migrants en Méditerranée

Parmi les migrants secourus, il y avait environ 40 mineurs non accompagnés.

L’Ocean Viking, navire-ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru samedi après-midi 92 migrants en détresse à bord d’une embarcation pneumatique «surchargée et dégonflée» au large de la Libye, a annoncé l’ONG humanitaire basée à Marseille, dans le sud de la France. Parmi les personnes évacuées se trouvent «neuf femmes et environ 40 mineurs non accompagnés», a ajouté l’ONG sur Twitter, en publiant des photos du sauvetage.