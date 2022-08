Cyclisme : Le Néerlandais Fabio Jakobsen champion d’Europe sur route

«Je suis sorti de son aspiration et j’ai pu le doubler, je suis ravi d’être champion d’Europe», a livré le nouveau porteur du maillot étoilé. L’Oranje miraculé, deux ans après la chute qui a failli le tuer dans le Tour de Pologne, continue de rattraper le temps perdu et confirme qu’il est le meilleur finisseur. Seul Wout van Aert manquait à l’appel dimanche parmi les as du peloton.