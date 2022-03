Le négligé chic, ou l'esthétique du loser

«La mode est en train de se recentrer sur de vrais vêtements portables», confie Isabel Marant au Journal du Dimanche.

«Le côté consommé-jeté de la mode m’a toujours rebutée», lâche-t-elle. La reine du fashion realism vend chaque année 70 000 pièces de négligé chic. Le chic ne se niche pas dans les matières et les couleurs, mais les formes sont déconstruites, molles, déstructurées, très loser dans le style.

Le mélange des genres est devenu sa marque de fabrique. Elle marie les contraires, juxtapose le flou et le structuré. Une veste matelassée à motifs python s’affiche avec un jogging. «Je déteste les vêtements neufs, me sentir engoncée», confie-t-elle.

Le négligé chic est pour les femmes une façon de désacraliser le luxe et d’éviter de faire bourgeoise, selon le quotidien «Les Échos». La silhouette reste chic, mais n’est jamais endimanchée. Une attitude qui plaît en temps de crise. Isabel Marant ouvrira ses deux premières boutiques à Los Angeles et à New York.