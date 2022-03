Le Net, Zorro de la presse?

Les premiers résultats d'un grand quotidien du nord-ouest des États-Unis, désormais uniquement en ligne, et d'un site d'informations payant récemment créé ne sont pas très encourageants.

Le quotidien n'est plus disponible que sur la Toile.

Mi-mars le quotidien Seattle Post-Intelligencer a cessé d'être imprimé et n'est plus disponible que sur Internet. Son propriétaire, le groupe Hearst, a décidé cette mesure face aux pertes essuyées par le journal, héritier de la Seattle Gazette fondée en 1863. Sa disparition des kiosques laisse à la grande ville de l'État de Washington (nord-ouest) un seul autre quotidien généraliste, The Seattle Times.