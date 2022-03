A Paris – Le nettoyage du plomb démarre à Notre-Dame

À Paris : Le nettoyage du plomb démarre à Notre-Dame

Quatre mois après l'incendie, les opérations de décontamination ont débuté mardi dans le quartier de la cathédrale Notre-Dame.

Un conteneur jaune et des tuyaux viennent d'être déposés à proximité de la rue de la Cité, sur l'île du même nom au cœur de Paris. Il s'agissait du début mardi du nettoyage du plomb, toxique, répandu par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame.

Au bout du quai du Marché neuf, un camion semi-remorque vient de repartir après avoir débarqué du matériel lourd: deux conteneurs, d'énormes bidons en plastique, des tuyaux, divers pompes et appareils. Trois policiers veillent à ce que les touristes ne franchissent pas les barrières, pendant qu'un guide raconte bruyamment à un groupe espagnol huit siècles d'histoire de la cathédrale ravagée par un incendie le 15 avril.

L'incendie, qui a en partie détruit la cathédrale, a fait fondre et a libéré sous formes de particules les centaines de tonnes de plomb contenues dans la flèche et la toiture. La Ville de Paris a été vivement critiquée par plusieurs associations pour n'avoir pas révélé l'étendue de la contamination et avoir pris trop tard des mesures de précaution.