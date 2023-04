Entreprises au Luxembourg : «Le networking, c’était un grand manque dans le nord du pays»

1 / 4 14-15.04 United Business Luxembourg a réuni de nombreux entrepreneurs pour deux journées intenses et riches en rencontres dans le nord du Grand-Duché. Vincent Lescaut/L'essentiel Au Centre Culturel de Weiswampach, 96 exposants se sont retrouvés le vendredi et un job Day a été organisé le samedi. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Réunir une centaine d’entrepreneurs à plus d’une heure de route de Luxembourg-Ville, aux frontières de l’Allemagne et de la Belgique, il fallait oser le tenter! Grâce à l’événement intitulé « Meet Us », cette expérience a eu lieu, pour la toute première fois, ce vendredi 14 et ce samedi 15 avril dans l’extrême nord du Grand-Duché. Au Centre Culturel de Weiswampach, 96 exposants se sont retrouvés le vendredi et un job Day a été organisé le samedi.

«Il y a trois ans, j’ai déménagé ma société à Wemperhardt et j’ai été surpris du nombre d’entreprises que je ne connaissais pas», nous a expliqué Roland Neissen, co-fondateur et président de United Business Luxembourg (UBL) « Avec d’autres entrepreneurs de la région, on s’est dit qu’il fallait lancer un nouveau concept de business club avec une nouvelle philosophie. Un des plans d’action était de réunir les entreprises du nord du Grand-Duché pour leur donner plus de visibilité. Et c’est un premier succès car on a dû refuser du monde, avec 450 invités le vendredi».

«Une belle vitrine»

Pour Johannes Krahwinkel, co-fondateur également de UBL, «c’est vraiment un grande réussite et nous sommes heureux de faire bouger le nord du Luxembourg». «Le networking, c’était un grand manque dans cette partie du pays», ajoute-t-il, « et on est content de voir que créer un réseau de business, ça fonctionne. Ensemble, on travaille toujours mieux que tout seul! Tout le monde est le bienvenu et c’est important de préciser que tout le monde se débrouille dans les trois langues du pays. Compte tenu de la forte demande, on sera certainement de retour en 2024 pour un nouvel événement de ce type».