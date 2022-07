Porto Rico : Le neveu de Ricky Martin a retiré sa plainte

Dans un message vidéo obtenu par Page Six, le père de quatre enfants a confié que ces derniers jours avaient été très douloureux et éprouvants pour sa famille, ses amis et lui. Concernant son neveu de 21 ans, Ricky Martin espère qu’il trouvera l’aide dont il a besoin «afin qu’il puisse commencer une nouvelle vie remplie d’amour, de vérité et de joie et qu’il ne fasse plus de mal à personne».