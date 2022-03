Edito remarqué – Le «New York Times» milite pour le cannabis

Édito remarqué : Le «New York Times» milite pour le cannabis

Le grand quotidien américain a plaidé samedi en faveur la légalisation du cannabis, comparant sa pénalisation aux errements de l'époque de la prohibition.

Dans un éditorial, le journal affirme que la législation sur le cannabis affecte de manière disproportionnée les jeunes noirs, tandis que l'addiction et la dépendance sont des «problèmes relativement mineurs», en particulier par rapport à l'alcool et au tabac. «Les États-Unis ont mis 13 ans à reprendre leurs esprits et mettre fin à la prohibition, 13 ans au cours desquels les gens continuaient à boire, de sorte que des citoyens respectueux de la loi sont devenus des criminels et que les syndicats du crime ont émergé et prospéré», écrit le New York Times.