Sur le vif : Le nez dans son téléphone, il rate un moment unique

Un photographe a immortalisé l'instant où une baleine à bosse passe tout près d'un individu assis sur un voilier. Plongé dans son smartphone, il manque tout.

Eric Smith, photographe professionnel de la chaîne CBS, flânait à Redondo Beach (Californie) quand il a repéré une baleine et son bébé. L'Américain s'est mis à mitrailler la scène, immortalisant sans le vouloir un jeune homme assis sur son voilier. Le nez dans son smartphone, l'individu ne se rend absolument pas compte qu'un immense cétacé lui passe juste à côté. «Hé mec! Arrête d'écrire des SMS. Il y a une énorme baleine à bosse à 60 centimètres de ton bateau!», a écrit le photographe en légende du cliché.

«Il n'a jamais levé les yeux»

Smith a raconté à CBS News qu'il avait réalisé cette image insolite il y a quelques semaines. «Une maman baleine était là avec son bébé (...), c'était fantastique. Et puis il y avait cet homme, il n'a jamais levé les yeux de son téléphone», se souvient le photographe. «Je connais ça, moi aussi je me plonge dans mon téléphone parfois. Mais cela montre vraiment que nous avons des sérieux problèmes à régler de ce côté-là», estime Eric Smith.

En visionnant la centaine d'images qu'il avait réalisée, Smith s'est rendu compte que cinq d'entre elles montraient la rencontre ratée entre le jeune homme et le cétacé. Le photographe reste cependant fair-play et admet qu'il n'a aucune idée de ce que faisait véritablement l'individu avec son téléphone. Il n'est en effet pas exclu qu'il ait également pris des photos de l'animal et qu'il était en train de les regarder.