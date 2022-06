Atmosphère : Le niveau de CO2 est 50% plus élevé qu’avant l’ère industrielle

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique tire la sonnette d’alarme. Un niveau de CO2 aussi haut n’a jamais été atteint sur Terre depuis environ 4 millions d’années.

La concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint en mai un niveau 50% plus élevé que durant l’ère pré-industrielle, et jamais vu sur Terre depuis environ 4 millions d’années, a alerté vendredi une agence américaine. Le réchauffement climatique causé par les humains, notamment via la production d’électricité à l’aide d’énergies fossiles, les transports, la production de ciment ou encore la déforestation, est le responsable clair de ce nouveau plus haut, a souligné l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).