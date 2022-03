«VatiLeaks» : Le nº 2 du Vatican remercié par le pape?

François aurait décidé de remplacer son secrétaire d’État, le très controversé Tarcisio Bertone, qui avait fait l'objet de nombreuses critiques dans le cadre du scandale «VatiLeaks».

Tarcisio Bertone, 78 ans, a été depuis 1986 l'homme de confiance de l'ancien pape Benoît XVI, fidèle à travers toutes les tempêtes de ce pontificat. Dans une partie des documents confidentiels sortis l'an dernier du Vatican dans le scandale «VatiLeaks» , ce salésien s'était vu reprocher des erreurs de gestion, des choix malencontreux, sans être accusé lui-même de malhonnêteté. Selon le Corriere della Sera, le pape François pourrait annoncer dès samedi le départ de Tarcisio Bertone et peut-être le nom de son remplaçant, qui entrerait en fonction mi-octobre.

Le cardinal Bertone pourrait toutefois rester camerlingue, poste-clé pour administrer la transition après le décès ou la démission d'un pape. Deux candidats, tous deux italiens, sont cités pour lui succéder: le nonce au Venezuela, l'archevêque Pietro Parolin, et le président du gouvernorat de la Cité du Vatican, Mgr Giuseppe Bertello, également nommé par François dans le «G8» des cardinaux chargés de le conseiller dans une réforme de l’Église.

Réputation mise à mal

Récemment, le cardinal Bertone a vu sa réputation indirectement entachée par plusieurs événements: la nomination en juillet par le pape d'une experte en communication, la catholique italo-marocaine Francesca Immacolata Chaouqui, 32 ans, au sein d'une commission de laïcs chargé de vérifier la transparence financière et administrative du Vatican. Le pape avait procédé à ces nominations sans consulter la puissante Secrétairerie d’État. Or, Mme Chaouqui aurait eu des contacts avec Gianluigi Nuzzi, le journaliste italien à l'origine du scandale «VatiLeaks», et avait envoyé des tweets critiques sur la Curie, qualifiant le cardinal Bertone de «personnage corrompu».