Brexit : Le «no deal», «néfaste» pour les patrons de l'UE

Un départ du Royaume-Uni sans accord avec l'Union européenne serait «un désastre», a prévenu lundi l'organisation patronale européenne, Business Europe.

Business Europe appelle les deux parties à «déployer tous les efforts raisonnables» pour s'entendre. «Le "no deal" est la recette du désastre et doit être définitivement écarté», estime Markus J. Beyrer, directeur général de Business Europe, dans un communiqué. «Une sortie désordonnée et sans accord du Royaume-Uni serait extrêmement néfaste pour toutes les parties» et «causerait d'importants dommages chez les citoyens et les entreprises au Royaume-Uni et sur le continent», a-t-il ajouté.