Le Nobel de médecine à deux Français et un Allemand

Le prix Nobel de médecine 2008 a été attribué à l'Allemand Harald zur Hausen et aux Français Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier pour leurs travaux sur le HIV et le papillomavirus.

Les deux chercheurs français ont découvert le virus immunodéficitaire HIV. «La découverte a été essentielle à la compréhension actuelle de la biologie de cette maladie et à son traitement anti-rétroviral», a indiqué le comité Nobel dans son communiqué.

M. zur Hausen a trouvé la cause du cancer de l'utérus, le papillomavirus (VPH), deuxième type de cancer le plus répandu chez les femmes.

Le Nobel de médecine ouvre le bal:

Physique, le 7 octobre

Chimie, le 8 octobre

Littérature, le 9 octobre

Paix, le 10 octobre

Économie, le 13 octobre

Les lauréats recevront le 10 décembre une médaille en or, un diplôme et un chèque de 10 millions de couronnes suédoises (1,02 million d'euros) qui peut être divisé dans chaque catégorie entre trois gagnants.