Réalité mixte : Le nom du futur casque VR d’Apple se révèle

Les marques Reality One, Reality Pro et Reality Processor ont été déposées par des sociétés écrans dans plusieurs pays.

L’agence Bloomberg a en effet repéré une série de dépôts de marques dans plusieurs pays d’Union européenne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, au Costa Rica et en Uruguay. Ils concernent les marques Reality One, Reality Pro et Reality Processor et ont été enregistrés aux noms de sociétés écrans qui seraient liées à Apple, comme Immersive Health Solutions LLC. Cette dernière a été fondée en février par une autre société écran nommée Corporation Trust Company, la même utilisée par les cabinets d’avocats d’Apple pour enregistrer la marque realityOS.