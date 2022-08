Au Luxembourg: Le nombre d'accidents de travail mortels en baisse

L'Inspection du travail et des mines (ITM) et l'Association d'assurance accident (AAA) ont donné leurs chiffres concernant les accidents mortels au travail, dans une réponse parlementaire ce lundi. Trois accidents mortels ont été répertoriés par l'ITM en 2021, contre 4 en 2020 et 7 en 2017. L'AAA enregistrait de son côté sept accidents mortels en 2021, sept également en 2020 contre douze en 2017. À noter que certains drames ont été seulement signalés auprès de l'Association d'assurance accident, qui couvrent les prestations en cas d'accidents, a rapporté le ministre du Travail, Georges Engel.

Une baisse des chiffres qui s'inscrit dans la stratégie de l'Association d'assurance accident (AAA) Vision Zero, débutée en 2016, signifiant zéro mort, zéro blessé grave. En misant sur la prévention des risques, l'Association passe désormais à la phase 2 (2023-2030) et aspire à plusieurs objectifs: «Une réduction de 20% du taux de fréquence national, tous secteurs confondus, des accidents liés au travail et une baisse continue du nombre d'accidents graves et mortels». Diverses actions de prévention seront mises en œuvres dans les secteurs à haut risque, a indiqué le ministre du Travail.