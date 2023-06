Le nombre d'accidents mortels a explosé en 2022

Image d'illustration

Editpress

L'année 2022, encore marquée par la pandémie de Covid, a été une année noire pour les usagers de la route au Luxembourg. Selon le Statec, le nombre d'accidents mortels a explosé l'an dernier, pour s'établir à 35, soit une hausse de 67% par rapport à 2021 (21). Ces accidents ont été fatals à 36 personnes. C'est douze victimes de plus qu'en 2021 (+50%) et dix de plus qu'en 2020 (+38,46%).

L'augmentation est encore plus spectaculaire si on compare 2022 à 2019 – année hors Covid – avec un «bond» de plus de 63% du nombre de tués sur les routes du pays. Des chiffres qu'il faut comme toujours nuancer compte tenu du nombre globalement faible des accidents au Luxembourg, qui rend immédiatement spectaculaire le pourcentage de variation d'une année à l'autre.

Ce sont les conducteurs de voiture qui ont payé le plus lourd tribut à ces accidents avec 21 victimes sur les 36 recensées. Leur nombre a doublé en l'espace d'un an. Viennent ensuite les motocyclistes (8), les piétons et les passagers d'une voiture (3) et enfin les cyclistes (1). Le nombre d'accidents corporels a crû de 19% en 2022 (1 094), alors que le nombre de blessés graves est resté stable (267, dont 6 conducteurs de trottinette électrique). Le nombre de blessés légers (1 144) a lui aussi augmenté (+17%).

«Des chiffres inquiétants»

Sans surprise, la vitesse reste la principale cause des accidents de la route, devant l'alcool. Selon les statistiques, environ 25% des blessés graves et 31% des décès survenus en 2022 étaient attribuables à une vitesse excessive. Après avoir enregistré 7 accidents mortels liés à l’alcool en 2021, on déplore 15 décès et 36 blessés graves en 2022.

«Ce sont des chiffres inquiétants qui montrent qu'il reste beaucoup à accomplir en matière de sécurité routière», a relevé François Bausch, ministre Déi Gréng de la Mobilité et des Travaux publics, lors de la présentation de ce bilan.

Statec