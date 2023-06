Immobilier au Luxembourg: Le nombre d'autorisations à bâtir a dégringolé, du jamais vu depuis 2005

Après avoir bondi de 15% en 2021, le nombre de m² autorisés à construire a baissé de 5% dans l'UE en 2022, a indiqué Eurostat. Et le pays le plus touché par la dégringolade est le Luxembourg (-27,5%), devant l'Autriche (-24,1%) et l'Estonie (-21,9%) alors qu'à l'inverse l'Espagne affiche un pourcentage de hausse vertigineux (+41%). Nos voisins belges et allemands sont aussi dans le rouge (respectivement -15,3% et -7,6%) tandis que les permis en France ont augmenté de 1,8%.

Situation noire

Un chiffre de plus qui vient dépeindre une situation déjà noire dans le secteur: à la fin de l'année, les professionnels tiraient la sonnette d'alarme et indiquaient que la production d’unités de logement pourraient baisser de près de 40% en 2023. Une baisse d'activité qui tend encore plus les relations entre le patronat et les salariés. Un conflit social est de plus en plus probable: les syndicats réclament aujourd'hui de meilleures rémunérations et le renouvellement de la convention collective, et déplorent que les patrons traînent des pieds.