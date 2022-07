Logement au Luxembourg : Le nombre d'autorisations de bâtir a bondi de 41% depuis 2005

LUXEMBOURG - 2 702 bâtiments ont été autorisés à être construits en 2021, contre 1911 seize ans plus tôt.

Plus de 2 700 permis de construire ont été délivrés en 2021.

Selon le Statec, c'est «un bon indicateur de la croissance économique et démographique du Luxembourg»: le nombre d'autorisations de bâtir (résidentiel et non-résidentiel) est passé de 1 911 en 2005 à 2 702 en 2021, soit une hausse de 41% (dans le même temps la population a augmenté de 39%). Hausse quasi constante que le Covid n'a pas enraillé puisque le nombre de permis de construire a grimpé de 10,8% entre 2019 et 2021.

Dans le secteur résidentiel (qui comprend à la fois les maisons individuelles et les maisons multifamiliales), 1 661 maisons individuelles et 4 291 appartements ont été autorisés à être construits. Ce sont ces derniers qui ont le plus la cote: en 2021, les autorisations de bâtir pour les appartements ont connu une plus grande augmentation que celles pour les maisons, avec une croissance de 949 autorisations pour les appartements, contre 34 pour les maisons par rapport à 2020.

C'est le canton du Sud qui concentre le plus grand nombre d'autorisations (2 883 en 2021, +14%), mais c'est le canton du Centre qui enregistre la plus forte hausse entre 2020 et 2021 (+65%): 1701 autorisations y ont été acceptées. Le nombre, en revanche, se tasse légèrement, à l'Est et dans le Nord.