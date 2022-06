Au Luxembourg : Le nombre d'infections au Covid a explosé de 41%, cette semaine

LUXEMBOURG – Près de 4 000 personnes ont été testées positives au coronavirus, dans la semaine du 13 au 19 juin. Le nombre d'hospitalisation a été multiplié par deux et demi.

Près de 4 000 infections en une semaine, 3 985 pour être précis. Le nombre de cas de Covid a augmenté de 41% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente (2 824 cas), selon les chiffres publiés ce vendredi par le ministère de la Santé. Le nombre de tests PCR effectué est lui passé, d'une semaine sur l'autre, de 9 289 à 11 336. Le taux de positivité de ces tests a augmenté de presque cinq points, passant à 35,15%.

Dans le même temps, les hospitalisations sont aussi reparties à la hausse, tout en restant loin des niveaux des pics de la pandémie, avec quinze admissions en soins normaux, contre six la semaine précédente, et deux lits occupés en soins intensifs par des patients Covid. En outre, deux décès supplémentaires sont à déplorer. Si la moyenne d'âge des infectés est de 38,9 ans, les hospitalisés ont en moyenne 51 ans et les décédés 81 ans.

La famille, première source d'infection

Mais le taux d'incidence du virus augmente dans toutes les tranches d'âge. La plus forte hausse s'est produite chez les 75 ans et plus (+82%), devant les 0-14 ans (+73%). Au niveau national, la taux d'incidence est passé de 438 à 617 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière. Malgré la forte hausse, les résidents les plus âgés restent ceux chez qui le virus circule le moins (454 cas/100 000). Le taux d'incidence le plus élevé concerne les 30-44 ans (958).

Avec cette forte hausse des cas, les services du ministère de la Santé ont accentué leur effort pour déterminer les sources d'infections. Et c'est en famille qu'on s'infecte le plus (33% des cas) loin devant le système éducatif (11%), les voyages à l'étranger (9%), le travail (7%) et les loisirs (6%). La source de l'infection reste inconnue dans 28% des cas.

En outre, 1 560 doses de vaccin ont été administrées la semaine dernière, dont 74 premières doses. 847 de ces injections concernaient une deuxième dose «booster». En tout, 78,8% des 5 ans et plus sont vaccinés, dans le pays, soit 473 785 personnes. D'ailleurs, le centre de vaccination du Limpertsberg ferme ses portes provisoirement à compter du 2 juillet, mais les solutions pour se faire vacciner sont disponibles sur le site impfen.lu.

Enfin, dans les stations d'épuration, la présence du virus s'est stabilisée à un niveau élevé.