Covid-19 : Le nombre d'infections continue de baisser au Luxembourg

LUXEMBOURG – Le Luxembourg enregistre moins d'infections au Covid-19 sur une semaine, alors que le nombre de tests demeure stable, indique le ministère de la Santé dans sa rétrospective de la semaine.

Logiquement, le taux d'incidence passe de 668 cas pour 100 000 habitants à 564. Il diminue dans tous les groupes d'âge, sauf pour les enfants (+10% pour les 0-14 ans). La plus grande baisse est enregistrée chez les 30-44 ans (-22%), suivis des 60-74 ans et des 15-29 ans (-18%), puis des 45-59 ans (-16%), précise la rétrospective du ministère de la Santé transmise jeudi matin. Le taux de reproduction effectif passe à 0,82 contre 0,89 la semaine précédente.

Les personnes âgées enregistrent les taux d'incidence les plus bas, mais elles demeurent les plus à risques. Les six personnes décédées entre le 25 avril et le 1er mai avaient en moyenne 84 ans. Si la surveillance des eaux usées «montre une prévalence toujours élevée» du Covid-19 et des mesures «très comparables» à celles de la semaine dernière, «des tendances à la baisse» ont été observées pour la première fois depuis de longs mois dans les analyses.