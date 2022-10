Covid au Luxembourg : Le nombre d'infections diminue, 5 décès de plus

LUXEMBOURG – Le nombre de personnes testées positives au Covid a baissé la semaine dernière. En revanche, cinq personnes sont décédées en lien avec le virus.

La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 47,9 ans.

Le nombre de personnes testées positives au Covid a diminué à 2.384 cas par rapport à 2.855 cas la semaine précédente. C'est ce qu'indique ce jeudi le ministère de la Santé dans son bilan hebdomadaire. À ce nombre s’ajoutent 962 réinfections, soit 28,7% de l’ensemble des personnes testées positives contre 1.079 (27,4%) la semaine précédente. En outre, le nombre d'infections actives a diminué à 5.729 par rapport à 6.263 au 16 octobre et le nombre de personnes guéries est passé à 294.158 (par rapport à 291.250).

En revanche, cinq nouveaux décès en lien avec le coronavirus sont à déplorer pour la semaine du 17 octobre au 23 octobre. L’âge moyen des personnes décédées est de 86 ans. Dans les hôpitaux, 30 nouvelles admissions de patients Covid-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 27 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 4. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 70 ans.

Taux de positivité et taux d’incidence

En ajoutant les réinfections, le taux d’incidence est de 521 cas pour 100 000 habitants sur sept jours. Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence diminue dans tous les groupes d’âge sauf chez les 65-69 ans (+4%), 70-74 ans (+13%), les 85-89 ans(+18%) et les 90+ ans (+18%). Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 0-4 ans (151 cas pour 100 000 habitants). Le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 90+ ans (de 1.422 cas pour 100 000 habitants).

Source de contamination

Le cercle familial est la source la plus fréquente (20%), suivi par le secteur aide et soins (9%), le travail (8%), les loisirs (6%) et les voyages à l’étranger (6%). La part des sources indéterminées augmente (42%).

Vaccination

Pour la semaine du 17 octobre au 23 octobre 2022, 2 989 doses ont été administrées: 19 personnes ont reçu une première dose, 20 ont reçu une deuxième dose, 182 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 2.674 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 94 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet.

474 737 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).

Surveillance des eaux usées

Selon le dernier rapport établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des treize stations d’épuration analysées au cours des semaines 41 et 42 de 2022 montre une «prévalence élevée» du Covid dans les eaux usées.

