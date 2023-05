Sortez couverts!: Le nombre d'infections sexuelles a explosé au Luxembourg

Chaque jour, environ un million de personnes dans le monde contractent une infection sexuellement transmissible (IST). Au Luxembourg aussi, ces infections (chlamydia, gonorrhée, syphilis…) sont en nette progression, selon des chiffres publiés lundi matin par le ministère de la Santé. Ainsi, le nombre d'IST déclarées est passé de 1 755 en 2021 à 2 171 en 2022, soit une forte hausse de 23,7%. Selon le ministère, cette hausse est surtout liée à des cas de chlamydia, toujours plus nombreux. Une maladie qui peut provoquer l'infertilité.

Pourtant, éviter les IST, ou encore le virus du sida, n'est pas bien compliqué. Le ministère lance ainsi une campagne pour sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, à ce problème. «Notre but est d’informer sur les risques liés aux rapports sexuels non protégés et d’encourager les jeunes à adopter des comportements sexuels responsables», comme «l’utilisation du préservatif et un dépistage régulier pour les personnes ayant une sexualité active», précise la ministre LSAP de la Santé, Paulette Lenert.

Contagieux sans le savoir

Porter un préservatif lors d'un rapport sexuel reste en effet le moyen le plus simple pour réduire au maximum le risque de maladies sexuelles. D'autant qu'une personne peut être infectée et contagieuse sans le savoir, la plupart des IST provoquant pas ou peu de symptômes. Outre le préservatif, conseillé pour chaque rapport sexuel et avec chaque partenaire dont on ne connait pas le statut infectieux, le ministère énumère d'autres gestes simples pour se protéger, et protéger ses partenaires.

Il est ainsi possible, et même recommandé, de se faire vacciner contre la chlamydia et les hépatites A et B, de se faire dépister de manière régulière contre le VIH et les IST, si on a plusieurs partenaires ou si on souhaite arrêter le préservatif avec un partenaire régulier. Mais aussi de prendre et suivre jusqu'au bout les traitements prescrits par son médecin, prévenir son ou ses partenaires, ne pas partager son matériel de drogue, comme des seringues.

En outre, les jeunes sont encouragés dès l'adolescence à consulter régulièrement des professionnels de la santé pour être conseillés, et éventuellement dépistés, sur les maladies liées aux pratiques sexuelles. Le ministère rappelle que «les équipes de la médecine scolaire peuvent également répondre aux questions en toute discrétion».

Et vous, vous utilisez des préservatifs? Oui, systématiquement. Oui, assez souvent. Mais des fois, dans le feu de l'action… Non, mon/ma partenaire et moi n'en utilisons plus. Non, mais je me fais dépister régulièrement. Non, ni capote ni dépistage. Je n'ai pas de vie sexuelle.