Au Planning familial : Le nombre d'IVG a explosé en quatre ans

LUXEMBOURG - La pratique de l'avortement a plus que doublé entre 2009 et 2012 pour le Planning familial. Il y en a eu 558 l'année dernière contre 245 en 2009.

«Le Planning familial constate une augmentation significative des activités d'IVG», rapporte le ministère de la Santé, ce lundi, dans une réponse parlementaire. En 2012, 558 avortements ont été pratiqués, soit par voie chirurgicale au Centre hospitalier de Luxembourg et par le gynécologue du Planning, soit par voie médicamenteuse au centre. En revanche, si l'on comptabilise le nombre total d'IVG, en incluant bien sûr le Planning, le nombre n'a augmenté que légèrement en passant de 1 128 en 2011 à 1 137 en 2012.

Les femmes de moins de 25 ans représentent 8,71% des cas et les mineures 0,97%. En novembre dernier, a été adoptée à la Chambre la réforme de la loi sur l'IVG, après plus de quatre heures de débat. La loi de 1978 a en effet été modifiée. Parmi les changements notables, le statut des mineures qui n'ont plus le besoin d'un accord parental pour le pratiquer.