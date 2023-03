Selon un rapport: Tiré par la Russie, le nombre d'ogives nucléaires a augmenté en 2022

L'ajout de 136 ogives dans le stock nucléaire mondial l'an dernier est à mettre au compte de la Russie, qui a le plus gros arsenal de la planète (5 889 têtes opérationnelles).

Début 2023, les neuf puissances nucléaires officielles et officieuses détenaient 9 576 têtes nucléaires prêtes à l'emploi, soit une puissance équivalente «à plus de 135 000 bombes d'Hiroshima», selon le Nuclear Weapons Ban Monitor publié par l'ONG norvégienne Norsk Folkehjelp. Ces chiffres sont publiés au moment où Moscou a à plusieurs reprises agité la menace nucléaire en lien avec son invasion de l'Ukraine.

Samedi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé avoir eu l'accord de Minsk pour déployer des armes nucléaires «tactiques» au Bélarus, un pays situé aux portes de l'Union européenne. L'ajout de 136 ogives dans le stock nucléaire mondial l'an dernier est à mettre au compte de la Russie, qui a le plus gros arsenal de la planète (5 889 têtes opérationnelles), ainsi que de la Chine, de l'Inde, de la Corée du Nord et du Pakistan. «Cette hausse est préoccupante et prolonge une tendance qui a commencé en 2017», a commenté une responsable du rapport, Grethe Lauglo Østern.