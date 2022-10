Electrique au Luxembourg: Le nombre de bornes de recharge en entreprise «avance lentement»

Les différents acteurs interrogés ne sont pas en mesure de donner des chiffres sur le nombre de bornes. Quoi qu'il en soit, Gerry Wagner, porte-parole de la House of Automobile, explique que «certaines (grandes) entreprises veulent installer des bornes, mais qu'elles sont souvent freinées dans leur projet par les coûts très élevés (plusieurs centaines de milliers d’euros) et par l’impossibilité d’avoir l’électricité nécessaire sur leur site».

Par rapport aux coûts, l'État a lancé en juillet un régime d'aides (voir encadré) en faveur des sociétés investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. «À ce jour, nous n’avons pas encore eu beaucoup de demandes d’aides pour l’axe 1 (PME) et l’axe 2 (premier appel à projet ouvert à toutes les entreprises) était en cours jusqu’à fin septembre», indique le ministère de l'Économie. Il semble encore trop tôt pour pouvoir évaluer ce nouveau dispositif. Mais on constate un intérêt de plus en plus prononcé de la part des entreprises».