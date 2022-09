Au Luxembourg : Le nombre de cas de Covid stable, pas de nouveau décès

Taux d'incidence

Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence diminue chez les 0-9 ans (-14%), les 25-49 ans (-10%) et les 60-74 ans (-34%). Une augmentation est enregistrée dans les autres groupes d’âge. La plus grande augmentation est enregistrée dans les groupes d’âge de 85 ans et plus (+63%), suivi par les 75-79 ans (+38%). Le taux d’incidence est plus bas chez les 0-19 ans (entre 78 et 95 cas pour 100 000 habitants), alors que le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 35 -59 ans (entre 226 et 240 cas pour 100 000 habitants).