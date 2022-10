Au Luxembourg : Le nombre de chômeurs longue durée en nette baisse sur un an

LUXEMBOURG – L'Adem comptabilisait 14 133 demandeurs d'emploi au 30 septembre, selon les données publiées jeudi. Un chiffre stable par rapport au mois précédent, mais en baisse de 9,6% par rapport à septembre 2021.

Le nombre de demandeurs d'emploi est stable, au Luxembourg, selon les données publiées par l'Adem ce jeudi. L'Agence pour le développement de l'emploi comptabilisait 14 133 chômeurs au 30 septembre dernier, «similaire au chiffre du mois précédent». Par rapport à septembre 2021, cela fait 1 508 personnes en moins, une baisse de 9,6%. Le taux de chômage, lui, reste stable à 4,8% de la population active.

Bonne nouvelle: le nombre de chômeurs de longue durée est en net recul, entre septembre 2021 et septembre 2022. En effet, l'Adem compte une baisse de 16,8% pour les durées d'inscription de 7 à 11 mois et de 20,2% pour les durées de 12 mois et plus. Les chiffres sont moins bons pour les durées d'inscription plus courtes: les chômeurs inscrits depuis 4 mois ou moins sont 13,3% de plus qu'il y a un an, ceux qui sont à l'Adem depuis 4 à 6 mois grimpent de 13,3%.

De nombreux postes vacants

En revanche, toutes les catégories d'âge sont en recul. Le nombre de chômeurs de 45 ans et plus, qui restent les plus nombreux, baisse de 10,5%. Le nombre de 30-44 ans recule de 10% et les moins de 30 ans sont 6,8% de moins qu'il y a un an. Le nombre de nouvelles inscriptions repart aussi à la hausse, avec 2 952 résidents qui se sont inscrits en septembre, 147 de plus qu'en septembre 2021 (+5,2%). Parmi ces nouveaux chômeurs, 139 réfugiés arrivés d'Ukraine.

Si certains chômeurs ont des difficultés à trouver un emploi, certains employeurs éprouvent des difficultés à recruter. Ainsi, le mois dernier, 3 633 postes vacants ont été déclarés à l'Adem. C'est certes une baisse de 15,5% par rapport à septembre 2021, mais ces postes s'accumulent. Ainsi, 13 332 jobs disponibles étaient comptabilisés au 30 septembre, 24,5% de plus qu'un an plus tôt.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.