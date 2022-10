Bonne nouvelle: Le nombre de faillites en baisse au Luxembourg

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 675 sociétés ont mis la clé sous la porte. Un nombre en baisse de plus de 21% par rapport à la même période en 2021, a relevé le Statec. Les plus concernées ont été les sociétés holding et fonds de placement, qui représentent 26,2% des faillites, viennent ensuite les commerces (20,1%).