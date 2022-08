En France : Le nombre de féminicide a explosé de 20% en 2021

Comme les années précédentes, les femmes sont les principales victimes: 102 d'entre elles avaient perdu la vie en 2020, alors que 146 féminicides avaient été recensés en 2019. «Le profil type de l’auteur n’a pas changé. Il est majoritairement masculin, le plus souvent, en couple, de nationalité française, âgée de 30 à 49 ans ou de 70 ans et plus, et n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle», souligne l'étude.